Погиб, спасая раненых: российская ракета попала в авто молодого санитара-пограничника

У воина осталась супруга и дочь

Кровопролитная война, развязанная российскими оккупантами, продолжает забирать жизни наших храбрых героев. Стало известно о смерти старшего водителя-санитара медицинского пункта, сержанта Владимира Тараненко.

Воин погиб во время обстрела лечебного заведения российскими оккупационными войсками из ЗРК С-300 в Донецкой области. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

Владимир Тараненко родился 28 июля 1991 года в городе Лисичанск Луганской области. В 2013 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля и получил квалификацию программиста.

С 2019 года мужчина стал на защиту Родины. В 2022 году был награжден медалью "За спасенную жизнь" за личное мужество, умелые и решительные действия во время эвакуации раненых побратимов.

В тот трагический день Тараненко проводил эвакуационные мероприятия. Вражеская ракета попала в санитарный автомобиль военного.

Отмечается, что у украинского Героя осталась супруга и дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президента Владимира Зеленского просят наградить званием Героя Украины погибшего воина Василия Кордюка.