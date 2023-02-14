Вместе встали на защиту Украины, вместе погибли: на фронте одновременно оборвалась жизнь двух героев (фото)

Герои погибли на Херсонщине

Война в Украине продолжает забирать жизни наших граждан, которые встали на защиту Родины. Очередной непоправимой потерей для нашей страны стала гибель сразу двух её сыновей. Герои плечом к плечу встали в бой против оккупантов, прошли испытания на фронте, вместе и погибли.

Об этом сообщается на сайте Калиновского городского совета.

Уроженцы Винницкой области житель Павловки Виталий Очков и житель Прилуцкого Роман Устий отдали свою жизнь за Украину. Их последний день на фронте произошел 11 февраля. Верные побратимы, вместе прошедшие испытание ООС и вместе вставшие в защиту Украины от российских оккупантов, погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Херсонщине.

"Бок о бок побратимы защищали родную землю и погибли смертью Героев. Калиновский городской совет выражает искренние соболезнования родным погибших Героев. Склоняем головы в скорби и разделяем вашу печаль и горе. Вечная и светлая память погибшим, отдавшим свою жизнь за Украину", — говорится в сообщении.

Виталий Очков и Роман Устий

Напомним, ранее мы писали о том, что в бою с оккупантами погиб 19-летний студент Андрей Гриб.

Также мы сообщали о том, что Одещина попрощалась с учителем, который встал на защиту Украины.