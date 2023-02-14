Сколько украинских спортсменов погибли и сколько в плену: НОК озвучил страшные цифры

Вадим Гутцайт рассказал, сколько атлетов сейчас на фронте

Едва ли не каждый день мы рассказываем о смерти наших спортменов на войне. Недавно под Сватово героически погиб воин-дзюдоист.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью на YouTube-канале ProUA рассказал, сколько украинских спортсменов служит в рядах Вооруженных сил, сколько погибло, а сколько в плену.

"Очень много наших спортсменов сейчас в ВСУ. Более трех тысяч наших атлетов и тренеров в армии. Они пошли защищать нашу родину.

К сожалению, 231 спортсмен погиб, а 35 находятся в плену", — сообщил Гутцайт.

Ранее мы писали о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Также "Телеграф" сообщал, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".