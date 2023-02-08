Отвел огонь на себя: под Сватово героически погиб воин-дзюдоист

Спортсмен спас жизнь четырех побратимов, отведя огонь врага на себя

В боях под Сватово (Луганская область) погиб 21-летний воин-дзюдоист из Днепра Владислав Шеин. Ранее сообщалось о гибели на фронте украинского дзюдоиста Максима Чумака.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту". Владислав был студентом четвертого курса факультета адвокатуры Национального юридического университета.

В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Шеин занимался этим видом спорта с 6 лет и неоднократно боролся за награды на чемпионатах Днепропетровской области и всеукраинских турнирах. Владислав пошел служить добровольцем — в 233-й отдельный батальон терробороны. Спортсмен поучаствовал в освобождении Балаклеи, Шевченково и Купянска.

Владислав погиб под Сватово во время выполнения боевого задания. Украинские бойцы держали фланг, а оккупанты пошли в наступление, прорвав линию обороны. Взяв огонь на себя, Владислав спас жизнь четырех собратьев. Три дня тело Шеина не могли эвакуировать из-за шквальных обстрелов… Похоронили героя на Аллее славы в Днепре.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Кроме того, на этом направлении российские оккупанты убили активиста Революции Достоинства Олега Юрченко.