Под Киевом погибли двое военных: один из них был известным активистом и воевал под Бахмутом (фото)

Полиция расследует причины трагедии, но предварительно — причина в работе генератора

В Княжичах Киевской области трагедия унесла жизни украинских военных — двух мужчин, также погибла женщина. Причиной их смерти стал угарный газ от генератора. С Романом Хижняком и Егором Пасхаловым прощаться будут 31 января.

Об этом сообщили мэр Броваров Игорь Сапожко и супруга одного из погибших Юлия Пасхалова. Она рассказала детали трагедии, которая произошла в их доме.

Егор готовил плов и ждал гостей дома, генератор работал в гараже. Из-за сбоя системы выхлопа наружу и отсутствия должной вентиляции ранним утром он погиб во сне. Юлия пишет, что ей казалось, что страхи войны прошли, ведь ее супруг побывал на первой линии обороны и вернулся. Егору Пасхалову было 44 года. У защитника остались двое сыновей.

"Только оставлю компасом своим последние слова самого родного "Киця, я так тебя люблю" для этого, как ты говорил, "приключения, длиной в целую жизнь, в котором я хочу идти только рядом с тобой", — пишет Юлия.

Егор на фоне своего дома в Княжичах

Место трагедии

Друзья вспоминают Егора Пасхалова как смелого мужчину — старший лейтенант был в теробороне до начала вторжения, после — командовал взводом, защищал Броварской район, Черниговскую область, после — служил под Бахмутом. Его называют прекрасным командиром, который заботился о своих бойцах.

Егор был политически активным, членом Совета общественного контроля НАБУ, судился с газовщиками из-за неправильного применения температурных коэффициентов на оплату газа и выиграл две инстанции.

Угарный газ от генератора пошел в дом из гаража

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь под Одессой погибли сразу пять человек, трое из них — дети. Они надышались угарным газом от электрогенератора.

Также мы писали, что украинцы стали чаще погибать от газовых горелок и генераторов, и рассказали, что делать, чтобы уберечь себя и близких.