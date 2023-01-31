Під Києвом загинули двоє військових: один із них був відомим активістом і воював під Бахмутом (фото)

Поліція розслідує причини трагедії, але попередньо причина в роботі генератора

У Княжичах Київської області трагедія забрала життя українських військових – двох чоловіків, також загинула жінка. Причиною їхньої смерті став чадний газ від генератора. З Романом Хижняком та Єгором Пасхаловим прощатимуться 31 січня.

Про це повідомили мер Броварів Ігор Сапожко та дружина одного із загиблих Юлія Пасхалова. Вона розповіла деталі трагедії, що сталася у їхньому будинку.

Єгор готував плов і чекав на гостей будинку, генератор працював у гаражі. Через збій системи вихлопу назовні та відсутність належної вентиляції рано вранці він загинув уві сні. Юлія пише, що їй здавалося, що страх війни пройшли, адже її чоловік побував на першій лінії оборони і повернувся. Єгору Пасхалову було 44 роки. У захисника залишилося двоє синів.

"Лише залишу компасом своїм останні слова найріднішого: "Киця я так тебе кохаю" для цьої як ти казав "пригоди довжиною в ціле життя, в яку я хочу іти тільки поруч з тобою", — пише Юлія.

Єгор на тлі свого будинку в Княжичах

Місце трагедії

Друзі згадують, що Єгора Пасхалова як сміливого чоловіка – старший лейтенант був у теробороні до початку вторгнення, потім – командував взводом, захищав Броварський район, Чернігівську область, після – служив під Бахмутом. Його називають чудовим командиром, який дбав про своїх бійців.

Єгор був політично активним, членом Ради громадського контролю НАБУ, судився з газовиками через неправильне застосування температурних коефіцієнтів на оплату газу та виграв дві інстанції.

Чадний газ від генератора пішов у будинок з гаража

Раніше "Телеграф" розповідав історію трагічної загибелі двох подружжя-прикордонників. З південної ділянки фронту вони їхали побачитися із сином, коли їхнє життя обірвало зіткнення з вантажівкою.