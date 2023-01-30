Трагедія під Києвом: ще один генератор вбив трьох людей

Генератор був встановлений у гаражному приміщенні, яке примикало до будинку та мало погану вентиляцію.

Незважаючи на дорожнечу, українці продовжують запасатися генераторами та повербанками, адже потреба в електриці вночі залишається величезною.

Але чим більше генераторів встановлюється у квартирах та приватних будинках, тим частіше з’являються тривожні повідомлення про жертви серед населення через отруєння чадним газом.

Про один із нещодавніх сумних випадків розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його інформацією, трагедія сталася у Княжичах Київської області, де від отруєння чадним газом загинули троє людей.

"У приватному будинку у Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку", — зазначає голова правоохоронного відомства області.

За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора у гаражному приміщенні, яке примикало до будинку та мало погану вентиляцію.

"Працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", — пише Нєбитов.

Також поліцейський закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

Раніше повідомлялося про подібний випадок у Дніпрі, де чоловік повернувся з роботи і знайшов мертвими дружину та 5-річну дитину. За однією з версій їх також убив чадний газ.