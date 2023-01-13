Трагедія у Дніпрі: чоловік повернувся з роботи і знайшов мертвими дружину та 5-річну дитину

На тілах загиблих не було слідів насильницької смерті

В одній із квартир багатоповерхівки у Дніпрі було знайдено бездиханні тіла маленької дитини та жінки. Їх виявив чоловік, який увечері повернувся з роботи.

Про це пише популярний місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Тіла загиблих було знайдено увечері 12 січня на вулиці Роторній, 2. Це були п’ятирічний хлопчик та його мати. Про те, що сталося, відразу було повідомлено правоохоронцям, які негайно прибули на місце пригоди.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілах померлих не було виявлено. Наразі однією з версій трагедії є отруєння чадним газом, проте слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подібна трагедія на Дніпропетровщині сталася у новорічну ніч. Тоді в одному з гаражних кооперативів було знайдено тіла двох підлітків. Молоді люди могли отруїтися вихлопними газами.

Також ми повідомляли про трагедію на Різдво. У Дубно на Рівненщини 5-річна дівчинка загинула, але врятувала батьків від смерті від чадного газу.