Трагедия в Днепре: мужчина вернулся с работы и нашел мертвыми жену и 5-летнего ребёнка

На телах погибших не было следов насильственной смерти

В одной из квартир многоэтажки в Днепре были найдены бездыханные тела маленького ребёнка и женщины. Их обнаружил мужчина, который вечером вернулся с работы.

Об этом пишет популярный местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Тела погибших были найдены вечером 12 января на улицей Роторной, 2. Это были пятилетний мальчик и его мать. О случившемся сразу было сообщено правоохранителям, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на телах умерших не было обнаружено. В настоящий момент одной из версий трагедии является отравление угарным газом, однако следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что подобная трагедия в Днепропетровской области случилась в новогоднюю ночь. Тогда в одном из гаражных кооперативов были найдены тела двух подростков. Предположительно молодые люди могли отравится выхлопными газами.

Также мы сообщали о трагедии на Рождество. В Дубно Ровенской области 5-летняя девочка погибла, но спасла родителей от смерти из-за угарного газа.