Трагедия на Рождество: 5-летняя девочка погибла, но спасла родителей от смерти

Девочке стало плохо первой

В городе Дубно Ровенской области на Рождество молодая семья надышалась угарным газом. Пятилетняя дочь проснулась и почувствовала себя плохо, ей удалось разбудить родителей, но малышка скончалась. 26-летнняя мать и 28-летний отец выжили, благодаря тому, что успели проснуться и вызвать помощь.

Детали трагедии публикует "Радио Трек". Молодая семья спала дома, когда под утро девочке стало плохо, началась рвота, она просила пить. От этого проснулся сначала отец, а затем и мать. Поняв, что что-то неладное, женщина вызвала скорую помощь. Всю семью госпитализировали без сознания.

Девочку реанимировали 40 минут. Как рассказали врачи, использовали и медикаменты, и искусственную вентиляцию легких, и массаж сердца, но ребенка спасти не удалось.

Маленькая Вероника своим пробуждением спасла родителей

Молодая семья

Причиной трагедии стал угарный газ. В доме были закрыты вентиляционные отверстия — там где был установлен котел отопления, его вообще замуровали, а второе, на кухне, — завесили тряпочкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за проблем с отоплением на Киевщине едва не погиб ребенок. Угарным газом отравился 9-летний мальчик.