Трагедія на Різдво: 5-річна дівчинка загинула, але врятувала батьків від смерті

Дівчинці стало погано першою

У місті Дубно Рівненської області на Різдво молода сім’я надихалася чадним газом. П’ятирічна дочка прокинулася і відчула себе погано, їй вдалося розбудити батьків, але малеча померла. 26-річна мати та 28-річний батько вижили завдяки тому, що встигли прокинутися і викликати допомогу.

Деталі трагедії публікує "Радіо Трек". Молода сім’я спала вдома, коли під ранок дівчинці стало погано, почалося блювання, вона просила пити. Від цього прокинувся спочатку батько, а згодом і мати. Зрозумівши, що щось недобре, жінка викликала швидку допомогу. Усю родину госпіталізували непритомною.

Дівчинку реанімували 40 хвилин. Як розповіли лікарі, використали і медикаменти, і штучну вентиляцію легень, і масаж серця, але дитину врятувати не вдалося.

Маленька Вероніка своїм пробудженням урятувала батьків

Молода сім’я

Причиною трагедії став чадний газ. У будинку було закрито вентиляційні отвори — там, де було встановлено котел для опалення, його взагалі замурували, а другий, на кухні, — завісили ганчіркою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через проблеми з опаленням на Київщині ледь не загинула дитина. Чадним газом отруївся 9-річний хлопчик.