Смерть через генератор: на Закарпатті трагічно загинула сімейна пара

Подружжя без ознак життя виявили у їхньому будинку

Неправильне використання генератора спричинило трагедію на Закарпатті — подружня пара отруїлася чадним газом.

Так, 12 грудня у місті Виноградів у приватному будинку на вулиці Висоцького було виявлено бездиханні тіла чоловіка та його дружини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Закарпатській області.

За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом, спродукованим роботою генератора. Пара встановила його у гаражному приміщенні, суміжному із житловими кімнатами. Своєю чергою неправильне використання та недотримання правил безпеки під час експлуатації генератора могли призвести до сумних наслідків.

Остаточну причину загибелі подружжя встановлюють правоохоронці.

Фахівці закликали українців не нехтувати правилами пожежної безпеки при експлуатації генеруючих світло та тепло приладів.

Нагадаємо, що після масованих ракетних ударів росії по об’єктах енергосистеми України багато громадян почали масово купувати генератори. Однак, їх використання при недотриманні правил безпеки може бути дуже небезпечним. "Телеграф" розповів, як правильно поставити генератор, на що потрібно звертати увагу і як розпізнати перші симптоми отруєння чадним газом.