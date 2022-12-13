Смерть из-за генератора: на Закарпатье трагически погибла семейная пара

Супругов без признаков жизни обнаружили в их доме

Неправильное использование генератора привело к трагедии на Закарпатье — супружеская пара отравилась угарным газом.

Так, 12 декабря в городе Виноградов в частном доме на улице Высоцкого были обнаружены бездыханные тела мужчины и его супруги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По предварительным данным, они отравились угарным газом, продуцированным работой генератора. Пара установила его в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами. В свою очередь неправильное использование и несоблюдение правил безопасности при эксплуатации генератора могли привести к печальным последствиям.

Окончательную причину гибели супругов устанавливают правоохранители.

Специалисты призвали украинцев не пренебрегать правилами пожарной безопасности при эксплуатации генерирующих свет и тепло приборов.

Напомним, что после массированных ракетных ударов россии по объектам энергосистемы Украины многие граждане начали массово покупать генераторы. Однако их использование при несоблюдении правил безопасности может быть очень опасным. "Телеграф" рассказал, как правильно поставить генератор, на что нужно обращаться внимание и как распознать первые симптомы отравления угарным газом.