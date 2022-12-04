Намагався зігрітися: 9-річний українець ледь не загинув через проблеми з опаленням

Життю дитини зараз нічого не загрожує

В умовах постійних російських ударів по критичній інфраструктурі люди все частіше вдаються до допомоги додаткового обладнання, щоб забезпечити себе теплом і світлом. Однак іноді це може призвести до трагедії. Так на Київщині внаслідок несправності у роботі газового котла ледь не втратив життя дев’ятирічний хлопчик.

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, інцидент стався 4 грудня у Фастові. Зазначається, що близько 10 години ранку правоохоронцям надійшов виклик від лікарів щодо отруєння чадним газом.

Як виявилося, у приватному будинку перебувала 62-річна жінка та її 9-річний онук.

Під час детального огляду місця події поліцейські встановили, що стався збій у роботі газового котла, внаслідок чого хлопчик потрапив до лікарні із симптомами отруєння чадним газом.

Нині його життю нічого не загрожує.

"Ще раз прошу всіх перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції!" — закликав після цього випадку начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небитов

Як повідомлялося раніше, це далеко не перший випадок отруєння чадним газом на Київщині після настання холодів. Зокрема, наприкінці листопада стало відомо, що від чадного газу постраждала ціла родина з Гостомелю, а в Бобриці через це помер чоловік.