Пытался согреться: 9-летний украинец едва не погиб из-за проблем с отоплением

Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает

В условиях постоянных российских ударов по критической инфраструктуре, люди все чаще прибегают к помощи дополнительного оборудования, чтобы обеспечить себя теплом и светом. Однако иногда это может привести к трагедии. Так на Киевщине в результате неисправности в работе газового котла едва не лишился жизни девятилетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, инцидент произошел 4 декабря в Фастове. Отмечается, что около 10 часов утра правоохранителям поступил вызов от врачей относительно отравления угарным газом.

Как оказалось в частном доме находилась 62-летняя женщина и ее 9-летний внук.

При детальном осмотре места происшествия полицейские установили, что произошел сбой в работе газового котла, в результате чего мальчик угодил в больницу с симптомами отравления угарным газом.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Еще раз прошу всех проверять исправность работы газовых приборов, систем отопления и вентиляции!", — призвал после этого случая начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов

Как сообщалось ранее, это далеко не первый случай отравления угарным газом в Киевской области после наступления холодов. В частности в конце ноября стало известно, что от угарного газа пострадала целая семья из Гостомеля, а в Бобрице из-за этого умер мужчина.