Смерть в Новый год: в Никополе нашли тела юных парня и девушки

Тела нашли в гаражном кооперативе

В Днепропетровской области обнаружили бездыханные тела двух подростков. Молодые люди праздновали Новый год в гараже. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства их смерти.

Так, по данным популярного Telegram-канала "Днепр оперативный", в одном из гаражей города Никополь были обнаружены тела 17-летнего парня и 16-летней девушки. Подростков без признаков жизни обнаружили правоохранители.

В посте указывается, что предположительно компания подростков встречала Новый год в одном из гаражей в кооперативе и во время этого двое молодых людей отошли в в соседний гараж. Там они закрылись в автомобиле и уснули.

Авторы сообщения утверждают, что смерть подростков наступила в результате отравления выхлопными газами транспортного средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки. По предварительной информации, на теле девушки не нашли признаков насильственной смерти.

Также мы сообщали о том, что в одесских катакомбах нашли труп диггера. Парень сообщал, что отправляется в катакомбы, но не вернулся. Погибшему было всего 26 лет.