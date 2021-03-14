В одесских катакомбах нашли труп диггера: в сети показали фото 18+ с места ЧП

В нерубайских катакомбах под Одессой найден труп парня.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"07.03.2021 парень ушёл в катакомбы, сегодня нашли труп в катакомбах под Нерубайском (Одесская область). Ранее девушке говорил, что если не напишет в субботу, то его уже нет в живых", - говорится в сообщении.

Позже в канале уточнили, что парня зовут Виталий Кушпель и ему 26 лет. Его объявили в розыск 10 марта.

Кадры, обнародованные телеграм-каналом, содержат контент не для слабонервных, а потому "Телеграф" не станет публиковать их. Однако все желающие могут ознакомиться с ними по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика, сломав тому челюсть и выбив несколько зубов.