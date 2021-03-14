Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины
Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины
"Заря" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
"Заря" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"

В одесских катакомбах нашли труп диггера: в сети показали фото 18+ с места ЧП

В одесских катакомбах нашли труп диггера: в сети показали фото 18+ с места ЧП
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф

В нерубайских катакомбах под Одессой найден труп парня. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса". 

"07.03.2021 парень ушёл в катакомбы, сегодня нашли труп в катакомбах под Нерубайском (Одесская область). Ранее девушке говорил, что если не напишет в субботу, то его уже нет в живых", - говорится в сообщении. 

Нерубайское труп

Позже в канале уточнили, что парня зовут Виталий Кушпель и ему 26 лет. Его объявили в розыск 10 марта. 

Кадры, обнародованные телеграм-каналом, содержат контент не для слабонервных, а потому "Телеграф" не станет публиковать их. Однако все желающие могут ознакомиться с ними по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика, сломав тому челюсть и выбив несколько зубов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 526

Все по теме:

Одесса, Нерубайское.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021
02 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
03 У Зеленского назвали "нормальным" скачок цен на продукты в Украине
04 COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
05 "Вот такое Прощёное воскресенье..." Украинцы взволнованы загадочным убийством в Харькове (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)
На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)
Возможны серьезные нарушения: в Европе приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca
Возможны серьезные нарушения: в Европе приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca
В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)
В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь