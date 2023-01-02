Смерть у Новий рік: у Нікополі знайшли тіла юних хлопця та дівчини

Тіла знайшли у гаражному кооперативі

На Дніпропетровщині виявили бездиханні тіла двох підлітків. Молоді люди святкували Новий рік у гаражі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини їхньої смерті.

Так, за даними популярного Telegram-каналу "Днєпр оперативний", в одному з гаражів міста Нікополь було виявлено тіла 17-річного хлопця та 16-річної дівчини. Підлітків без ознак життя виявили правоохоронці.

У пості вказується, що імовірно компанія підлітків зустрічала Новий рік в одному з гаражів у кооперативі і під час цього двоє молодих людей відійшли до сусіднього гаража. Там вони зачинилися в автомобілі та заснули.

Автори повідомлення стверджують, що смерть підлітків настала внаслідок отруєння вихлопними газами транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одному з парків Києва виявили тіло загадково загиблої молодої дівчини. За попередньою інформацією, на тілі дівчата не виявили ознак насильницької смерті.

Також ми повідомляли, що в одеських катакомбах знайшли труп дігера. Хлопець повідомляв, що вирушає до катакомб, але не повернувся. Загиблому було лише 26 років.