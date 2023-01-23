Гучний гул можна прибрати: як змусити генератор працювати без зайвого шуму

Три прості способи знизити рівень шуму без шкоди для самого пристрою

Через постійні відключення світла, які почалися після російських атак на критичну інфраструктуру, чимало українців були змушені придбати собі генератор. Його купують не тільки для ведення бізнесу, а й просто для дому, щоб завжди мати електроенергію. Попит на ці пристрої й досі високий, хоча масові відключення почалися ще в жовтні. Генератори стали для людей справжнім порятунком.

Утім, є одне але: практично всі моделі дуже гучні. Під час роботи це обладнання не тільки неприємно пахне, а й видає чимало специфічного шуму. Як це виправити і зробити так, щоб генератор працював значно тихіше, розповідає NV.

Місце розташування та звукоізоляція

Це найважливіші фактори для ефективної та безпечної роботи генератора. Фахівці рекомендують встановлювати генератор на безпечній відстані та обов’язково накривати його звукоізоляційним коробом. Його можна зробити з дерева, металу або цегли з використанням звукоізоляційних панелей чи акустичного поролону. Крім спеціального настилу, під пристрій рекомендується підкладати ще й прогумований килимок, що знижує вібрацію.

Важливо! Ховаючи генератор у коробі або під спеціальним навісом, не забувайте про обов’язкову систему вентиляції. Вона важлива для вашої безпеки.

Дефлектори звуку

Щоб звук генератора менше заважав, багато користувачів навчилися перенаправляти його за допомогою спеціального звуковідбивача — дефлектора. Цей пристрій (накладка із пластику) для інвертування звуку дозволяє змінювати напрямок шуму і таким чином частково позбутися проблеми надокучливого гулу.

Заміна глушника

Чим більший глушник встановлений на генераторі, тим більше він поглинатиме його звук. Порадившись із фахівцями, можна замінити глушник на пристрої й зробити обладнання "тихішим" та комфортнішим.

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