Трагедия под Киевом: еще один генератор убил трех людей
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Генератор был установлен в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию
Несмотря на дороговизну, украинцы продолжают запасаться генераторами и повербанками, ведь потребность в электричестве ночью остается огромной.
Но чем больше генераторов устанавливается в квартирах и частных домах, тем чаще появляются тревожные сообщения о жертвах среди населения из-за отравления угарным газом.
Об одном из недавних печальных случаев рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его информации, трагедия произошла в Княжичах Киевской области, где от отравления угарным газом погибли три человека.
"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину", — отмечает глава правоохранительного ведомства области.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию.
"Работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента", — пишет Небытов.
Также полицейский призвал украинцев четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.
Ранее сообщалось о подобном случае в Днепре, где мужчина вернулся с работы и нашел мертвыми жену и 5-летнего ребёнка. По одной из версий, их также убил угарный газ.