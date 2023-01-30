Трагедия под Киевом: еще один генератор убил трех людей

Генератор был установлен в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию

Несмотря на дороговизну, украинцы продолжают запасаться генераторами и повербанками, ведь потребность в электричестве ночью остается огромной.

Но чем больше генераторов устанавливается в квартирах и частных домах, тем чаще появляются тревожные сообщения о жертвах среди населения из-за отравления угарным газом.

Об одном из недавних печальных случаев рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его информации, трагедия произошла в Княжичах Киевской области, где от отравления угарным газом погибли три человека.

"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину", — отмечает глава правоохранительного ведомства области.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию.

"Работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента", — пишет Небытов.

Также полицейский призвал украинцев четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

Ранее сообщалось о подобном случае в Днепре, где мужчина вернулся с работы и нашел мертвыми жену и 5-летнего ребёнка. По одной из версий, их также убил угарный газ.