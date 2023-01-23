Громкий гул можно убрать: как заставить генератор работать без лишнего шума

Три простых способа снизить уровень шума без ущерба для самого устройства

Из-за постоянных отключений света, начавшихся после российских атак на критическую инфраструктуру, многие украинцы были вынуждены приобрести себе генератор. Его покупают не только для ведения бизнеса, но и просто для дома, чтобы всегда иметь электроэнергию. Спрос на эти устройства до сих пор высок, хотя массовые отключения начались еще в октябре. Генераторы стали для людей настоящим спасением.

Впрочем, есть одно но: практически все модели очень громкие. Во время работы это оборудование не только неприятно пахнет, но и издает немало специфического шума. Как это исправить и сделать так, чтобы генератор работал гораздо тише, рассказывает NV.

Местоположение и звукоизоляция

Это важные факторы для эффективной и безопасной работы генератора. Специалисты рекомендуют устанавливать генератор на безопасном расстоянии и обязательно накрывать звукоизоляционным коробом. Его можно сделать из дерева, металла или кирпича с использованием звукоизоляционных панелей или акустического поролона. Помимо специального настила под устройство рекомендуется подкладывать еще и прорезиненный коврик, снижающий вибрацию.

Важно! Пряча генератор в коробе или под специальным навесом, не забывайте об обязательной системе вентиляции. Она важна для вашей безопасности.

Дефлекторы звука

Чтобы звук генератора меньше мешал, многие пользователи научились перенаправлять его с помощью специального звукоотражателя – дефлектора. Это устройство (накладка из пластика) для инвертирования звука позволяет изменять направление шума и таким образом отчасти избавиться от проблемы надоедливого гула.

Замена глушителя

Чем больший глушитель установлен на генераторе, тем больше он будет поглощать его звук. Посоветовавшись со специалистами, можно заменить глушитель на устройстве и сделать оборудование более "тихим" и более комфортным.

Раньше мы рассказывали, как можно проверить качество бензина с помощью обычного белого листа бумаги. Этот хитрый трюк займет не больше минуты, зато поможет определить, безопасное ли топливо вы приобрели.