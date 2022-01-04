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У будинку під Одесою знайшли п’ять мертвих тіл, троє – діти: що сталося (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Правоохоронці зібрали усі докази на місці трагедії Новина оновлена 04 січня 2022, 20:45
Правоохоронці зібрали усі докази на місці трагедії

За попередньою версією поліції вони загинули ще новорічної ночі.

Під Одесою у дачному масиві "Надлиманський" на території приватного будинку знайшли п’ять тіл — бабусі-власниці будинку, її син та троє маленьких дітей. Найстаршому було лише 9 років.

Про це повідомила поліція регіону.

Як з’ясувалося, 41-річний чоловік та троє дітей його покійної сестри, яких він узяв під опіку, поїхали в гості до дачного будиночка до 71-річної бабусі ще в останній день старого року. Вже з 1 січня із ними не було зв’язку.

Малюкам було 5, 7 та 9 років, двох дівчаток та хлопчика дядько взяв під опіку після смерті їхньої матері. На тілах загиблих поліція не знайшла слідів насильницької смерті, а до будинку не проникали. Попередньо вони загинули надихавшись чадним газом від паливного генератора.

Нещасний випадок забрав п’ять життів
Нещасний випадок забрав п’ять життів

Остаточно причину смерті встановити експертиза, але кримінальну справу розпочато за 115 статтею з позначкою "нещасний випадок".

"Телеграф" раніше повідомляв про випадки смерті через чадний газ в Україні. Наприкінці грудня загинули троє людей у Полтавській області. Декількома тижнями раніше через газовий казан ледь не загинула сім’я з шести людей на Херсонщині.

Теги:
#Одеса #Діти #Смерть #Чадний газ
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