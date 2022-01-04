У будинку під Одесою знайшли п’ять мертвих тіл, троє – діти: що сталося (фото)

За попередньою версією поліції вони загинули ще новорічної ночі.

Під Одесою у дачному масиві "Надлиманський" на території приватного будинку знайшли п’ять тіл — бабусі-власниці будинку, її син та троє маленьких дітей. Найстаршому було лише 9 років.

Про це повідомила поліція регіону.

Як з’ясувалося, 41-річний чоловік та троє дітей його покійної сестри, яких він узяв під опіку, поїхали в гості до дачного будиночка до 71-річної бабусі ще в останній день старого року. Вже з 1 січня із ними не було зв’язку.

Малюкам було 5, 7 та 9 років, двох дівчаток та хлопчика дядько взяв під опіку після смерті їхньої матері. На тілах загиблих поліція не знайшла слідів насильницької смерті, а до будинку не проникали. Попередньо вони загинули надихавшись чадним газом від паливного генератора.

Нещасний випадок забрав п’ять життів

Остаточно причину смерті встановити експертиза, але кримінальну справу розпочато за 115 статтею з позначкою "нещасний випадок".

"Телеграф" раніше повідомляв про випадки смерті через чадний газ в Україні. Наприкінці грудня загинули троє людей у Полтавській області. Декількома тижнями раніше через газовий казан ледь не загинула сім’я з шести людей на Херсонщині.