Укр

В доме под Одессой нашли пять мертвых тел, трое - дети: что произошло (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Правоохранители собрали все улики на месте трагедии Новость обновлена 04 января 2022, 20:45
Правоохранители собрали все улики на месте трагедии

По предварительной версии полиции — они погибли еще в новогоднюю ночь.

Под Одессой в дачном массиве "Надлиманское" на территории частного дома нашли пять тел — бабушка-владелица дома, ее сын и трое маленьких детей. Старшему было всего 9 лет.

Об этом сообщила полиция региона.

Как выяснилось, 41-летний мужчина и трое детей его покойной сестры, которых он взял под опеку, поехали в гости в дачный домик к 71-летней бабушке еще в последний день старого года. Уже с 1 января с ним не было связи.

Малышам было 5, 7 и 9 лет, двух девочек и мальчика дядя взял под опеку после смерти их матери. На телах погибших полиция не нашла следов насильственной смерти, а в дом не проникали. Предварительно — они погибли надышавшись угарным газом от топливного генератора.

Несчастный случай унес пять жизней
Несчастный случай унес пять жизней

Окончательно причину смерти установить экспертиза, но уголовное дело начато по 115 статье с пометкой "несчастный случай".

"Телеграф" ранее сообщал про случаи смерти из-за угарного газа в Украине. В конце декабря погибли трое человек в Полтавской области. Несколькими неделями раньше из-за газового котла чуть не погибла семья из шести человек на Херсонщине.

Теги:
#Одесса #Дети #Смерть #Угарный газ
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