В Полтавской области трех человек нашли мертвыми в квартире двухэтажки: что произошло

Тревогу подняли соседи семьи

На Полтавщине семья из трех человек погибла в квартире двухэтажки, отравившись угарным газом. Тревогу забили соседи, когда им несколько дней не открывали дверь.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в пгт Скороходово в Полтавском районе.

Трагедия произошла в пгт Скороходово

Отмечается, что соседи позвонили по телефону в службу спасения вечером 25 декабря. По их словам, постояльцы одной из квартир жилой двухэтажки не открывают дверь в течение двух дней.

По прибытию спасателям пришлось открывать дверь с помощью специнструмента. А войдя, там нашли три тела без признаков жизни. Погибшими оказались 65-летний мужчина и женщины 63-х и 83-х лет. Тела направлены на экспертизу.

Спасатели воспользовались специнструментом, чтобы попасть в квартиру

По предварительной информации, причиной отравления стал угарный газ. Другие обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, что газовый котел едва не стал причиной гибели шести человек, в том числе детей, в Херсонской области. А вот в Броварах Киевской области отравление газом завершилось крайне трагически — погибла вся семья, включая домашнего любимца.