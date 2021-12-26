В Полтавской области трех человек нашли мертвыми в квартире двухэтажки: что произошло
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Тревогу подняли соседи семьи
На Полтавщине семья из трех человек погибла в квартире двухэтажки, отравившись угарным газом. Тревогу забили соседи, когда им несколько дней не открывали дверь.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в пгт Скороходово в Полтавском районе.
Отмечается, что соседи позвонили по телефону в службу спасения вечером 25 декабря. По их словам, постояльцы одной из квартир жилой двухэтажки не открывают дверь в течение двух дней.
По прибытию спасателям пришлось открывать дверь с помощью специнструмента. А войдя, там нашли три тела без признаков жизни. Погибшими оказались 65-летний мужчина и женщины 63-х и 83-х лет. Тела направлены на экспертизу.
По предварительной информации, причиной отравления стал угарный газ. Другие обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, что газовый котел едва не стал причиной гибели шести человек, в том числе детей, в Херсонской области. А вот в Броварах Киевской области отравление газом завершилось крайне трагически — погибла вся семья, включая домашнего любимца.
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