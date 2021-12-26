Укр

В Полтавской области трех человек нашли мертвыми в квартире двухэтажки: что произошло

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
113
Причиной трагедии в Скороходово стал угарный газ Новость обновлена 26 декабря 2021, 13:07
Причиной трагедии в Скороходово стал угарный газ

Тревогу подняли соседи семьи

На Полтавщине семья из трех человек погибла в квартире двухэтажки, отравившись угарным газом. Тревогу забили соседи, когда им несколько дней не открывали дверь.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в пгт Скороходово в Полтавском районе.

Трагедия произошла в пгт Скороходово
Трагедия произошла в пгт Скороходово

Отмечается, что соседи позвонили по телефону в службу спасения вечером 25 декабря. По их словам, постояльцы одной из квартир жилой двухэтажки не открывают дверь в течение двух дней.

По прибытию спасателям пришлось открывать дверь с помощью специнструмента. А войдя, там нашли три тела без признаков жизни. Погибшими оказались 65-летний мужчина и женщины 63-х и 83-х лет. Тела направлены на экспертизу.

Спасатели воспользовались специнструментом, чтобы попасть в квартиру
Спасатели воспользовались специнструментом, чтобы попасть в квартиру

По предварительной информации, причиной отравления стал угарный газ. Другие обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, что газовый котел едва не стал причиной гибели шести человек, в том числе детей, в Херсонской области. А вот в Броварах Киевской области отравление газом завершилось крайне трагически — погибла вся семья, включая домашнего любимца.

Теги:
#Отравление #Полтавская область #Смерть #Угарный газ #ГСЧС
Дмитрий Сероухов
Интервью
"Авиаперевозчики стараются не заправлять самолеты в Украине, чтобы не переплачивать", - Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Сероухов
"Авиаперевозчики стараются не заправлять самолеты в Украине, чтобы не переплачивать", - Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines
Дата публикации
Категория
Работодателей начнут наказывать за дискриминацию по половому признаку
Десять "минималок" за формулировку "работа для мужчин": в Украине введут новые штрафы для работодателей
Дата публикации
Категория
Захват Азова может быть более выгоден для Москвы
Россия может напасть на Украину через Азовское море — The Washington Post
Дата публикации
Категория
Помощница заместителя главы МОН пришла в городской совет Львова в платье с декольте
Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети: кто она такая
Дата публикации
Категория
Новогодние слаты лучше заправлять домашним майонезом
Встретить Новый год и не умереть: как полакомиться майонезными салатами в праздник без вреда для здоровья