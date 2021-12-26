На Полтавщині трьох осіб знайшли мертвими у квартирі двоповерхівки: що сталося

Тривогу підняли сусіди родини

На Полтавщині родина з трьох осіб загинула у квартирі двоповерхівки, отруївшись чадним газом. На сполох забили сусіди, коли їм кілька днів не відкривали двері.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася у смт Скороходове у Полтавському районі.

Трагедія сталася у смт Скороходове

Зазначається, що сусіди зателефонували до служби порятунку ввечері 25 грудня. За їх словами, мешканці однієї з квартир житлової двоповерхівки не відкривають двері протягом двох днів.

По прибуттю рятувальникам довелося відчиняти двері квартири за допомогою спецінструмента. А увійшовши, там знайшли три тіла без ознак життя. Загиблими виявилися 65-річний чоловік та жінки 63-х та 83-х років. Тіла направлено на експертизу.

Рятувальники скористалися спецінструментом, щоб потрапити у квартиру

За попередньою інформацією, причиною отруєння став чадний газ. Інші обставини встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що газовий котел ледь не став причиною гибелі шістьох осіб, у тому числі дітей, у Херсонській області. А от у Броварах на Київщині отруєння газом завершилося вкрай трагічно — загинула вся родина, включаючи домашнього улюбленця.