Українці почали частіше гинути від газових плит та генераторів: що робити, щоб вберегти себе і близьких
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До трагедій найчастіше призводить порушення правил експлуатації джерел опалення. У ДСНС дали рекомендації, як правильно і безпечно пережити часті вимкнення електропостачання
В Україні ситуація з електрикою залишається дуже складною, адже росіяни продовжують атакувати не лише міста, а й енергетичну інфраструктуру країни, що призводить до великого дефіциту електрики.
Через це українці вимушені користуватись альтернативними джерелами тепла та електроенергії, що нерідко призводить до трагічних наслідків. Так чергова трагедія із-за неправильного використання електрогенератора сталася на днях у селі Княжичі Броварського району Київської області. Загинули три людини: 45-річний господар та двоє його гостей. Вони отруїлись чадним газом, оскільки, як з’ясувалось, генератор був установлений в гаражі, який примикав до будинку, і там була погана вентиляція. Але загрозу несуть не лише електрогенератори, а й інші прилади та знаряддя.
"Після першого масованого ракетного удару, якого росіяни завдали по енергосистемі України, тобто, після 10 жовтня, населення почало активно використовувати електрогенератори, пальники, свічки тощо, і це одразу ж вплинуло на показники постраждалих і загиблих від чадного газу, — каже пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. — У листопаді зафіксовано близько 380 таких випадків, у грудні — майже півтисячі. На перших етапах найчастіше чаділи у висотках, де встановлені індукційні електроплити. Люди ще не знали, як включати альтернативні джерела опалення, які загрози вони несуть. А в приміщеннях узагалі смертельно небезпечно установлювати генератори".
Також у ДСНС не рекомендують використовувати у приміщеннях і вельми популярні зараз туристичні газові пальники.
"Вони годяться хіба що для того, аби в екстреному випадку підігріти дитині молоко. Особливо небезпечні пальники з горизонтальним розташуванням газового балончика. Трапляється, на горілку ставлять велику сковорідку, яка, нагріваючись, нагріває балончик, і той вибухає. У цьому випадку пожежа гарантована. Буває, навіть стіни виносить. А ще фіксували випадки вибухів пальників, які стояли на електроплиті, не вимкненій після зникнення світла. Після відновлення напруги плита нагрівалася, заодно нагріваючи балончик, який вибухав", — розповів Хорунжий.
Отож, основні правила поводження з генераторами.
- Вони мають бути придбані у ліцензованих точках продажу й мати сертифікат.
- Їх можна установлювати лише на відкритій території. Категорично заборонено робити це у житлових приміщеннях, підвалах, гаражах, літніх кухнях тощо.
- При установці ідеально відступити від вікон і дверей на 6 метрів і на 1 метр від капітальної стіни без отворів.
- Генератор має знаходитись під захистом від дощу та вологості, що дозволить уникнути пожежі.
- Для установки треба вибрати рівну площину.
- Підключення має проводити кваліфікований електрик.
- Пальне слід зберігати в окремому місці, не менш, як за 10 метрів від генератора.
- При установці та експлуатації слід дотримуватися інструкції від виробника.
Окрім того, Олександр Хорунжий дав й інші важливі рекомендації щодо безпеки в умовах блекауту:
- Не допускати переміщення балонів із холодного приміщення в тепле, бо це може спричинити розширення газу та призвести до вибуху.
- Перевірити, чи не пропускає балон газу, можна за допомогою мильного розчину, який наноситься на редуктор. Якщо бульбашки не з’являться, значить, балон годиться до використання.
- При появі запаху одоранту газу балон не відкручувати.
- При використанні свічок важливо установлювати їх на стійку підставку, на відстані не менше 10-15 сантиметрів одна від одної, якомога далі від джерел тепла. При цьому треба слідкувати, щоб вони були поза межею досяжності дітей і домашніх тварин. Не дозволяти дітям запалювати та переносити свічки.
- Не дозволяється розпалювати піч легкозаймистими речовинами. Біля плити і печі слід покласти залізний лист на випадок, якщо жар випаде назовні. Піч і груба не повинні мати тріщин. Перед опалювальним сезоном слід почистити димохід від сажі.
- Придбати аналізатор газу чи датчик чадного газу, які уловлюють підвищення рівня чадного газу й реагують на це сигналом, схожим на сигнал будильника.
Як повідомлялося, у Дніпрі чоловік повернувся з роботи і знайшов мертвими дружину та 5-річну дитину. За однією з версій їх убив чадний газ.