Українці почали частіше гинути від газових плит та генераторів: що робити, щоб вберегти себе і близьких

До трагедій найчастіше призводить порушення правил експлуатації джерел опалення. У ДСНС дали рекомендації, як правильно і безпечно пережити часті вимкнення електропостачання

В Україні ситуація з електрикою залишається дуже складною, адже росіяни продовжують атакувати не лише міста, а й енергетичну інфраструктуру країни, що призводить до великого дефіциту електрики.

Через це українці вимушені користуватись альтернативними джерелами тепла та електроенергії, що нерідко призводить до трагічних наслідків. Так чергова трагедія із-за неправильного використання електрогенератора сталася на днях у селі Княжичі Броварського району Київської області. Загинули три людини: 45-річний господар та двоє його гостей. Вони отруїлись чадним газом, оскільки, як з’ясувалось, генератор був установлений в гаражі, який примикав до будинку, і там була погана вентиляція. Але загрозу несуть не лише електрогенератори, а й інші прилади та знаряддя.

"Після першого масованого ракетного удару, якого росіяни завдали по енергосистемі України, тобто, після 10 жовтня, населення почало активно використовувати електрогенератори, пальники, свічки тощо, і це одразу ж вплинуло на показники постраждалих і загиблих від чадного газу, — каже пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. — У листопаді зафіксовано близько 380 таких випадків, у грудні — майже півтисячі. На перших етапах найчастіше чаділи у висотках, де встановлені індукційні електроплити. Люди ще не знали, як включати альтернативні джерела опалення, які загрози вони несуть. А в приміщеннях узагалі смертельно небезпечно установлювати генератори".

Також у ДСНС не рекомендують використовувати у приміщеннях і вельми популярні зараз туристичні газові пальники.

"Вони годяться хіба що для того, аби в екстреному випадку підігріти дитині молоко. Особливо небезпечні пальники з горизонтальним розташуванням газового балончика. Трапляється, на горілку ставлять велику сковорідку, яка, нагріваючись, нагріває балончик, і той вибухає. У цьому випадку пожежа гарантована. Буває, навіть стіни виносить. А ще фіксували випадки вибухів пальників, які стояли на електроплиті, не вимкненій після зникнення світла. Після відновлення напруги плита нагрівалася, заодно нагріваючи балончик, який вибухав", — розповів Хорунжий.

Отож, основні правила поводження з генераторами.

Вони мають бути придбані у ліцензованих точках продажу й мати сертифікат. Їх можна установлювати лише на відкритій території. Категорично заборонено робити це у житлових приміщеннях, підвалах, гаражах, літніх кухнях тощо. При установці ідеально відступити від вікон і дверей на 6 метрів і на 1 метр від капітальної стіни без отворів. Генератор має знаходитись під захистом від дощу та вологості, що дозволить уникнути пожежі. Для установки треба вибрати рівну площину. Підключення має проводити кваліфікований електрик. Пальне слід зберігати в окремому місці, не менш, як за 10 метрів від генератора. При установці та експлуатації слід дотримуватися інструкції від виробника.

Окрім того, Олександр Хорунжий дав й інші важливі рекомендації щодо безпеки в умовах блекауту:

Не допускати переміщення балонів із холодного приміщення в тепле, бо це може спричинити розширення газу та призвести до вибуху. Перевірити, чи не пропускає балон газу, можна за допомогою мильного розчину, який наноситься на редуктор. Якщо бульбашки не з’являться, значить, балон годиться до використання. При появі запаху одоранту газу балон не відкручувати. При використанні свічок важливо установлювати їх на стійку підставку, на відстані не менше 10-15 сантиметрів одна від одної, якомога далі від джерел тепла. При цьому треба слідкувати, щоб вони були поза межею досяжності дітей і домашніх тварин. Не дозволяти дітям запалювати та переносити свічки. Не дозволяється розпалювати піч легкозаймистими речовинами. Біля плити і печі слід покласти залізний лист на випадок, якщо жар випаде назовні. Піч і груба не повинні мати тріщин. Перед опалювальним сезоном слід почистити димохід від сажі. Придбати аналізатор газу чи датчик чадного газу, які уловлюють підвищення рівня чадного газу й реагують на це сигналом, схожим на сигнал будильника.

Як повідомлялося, у Дніпрі чоловік повернувся з роботи і знайшов мертвими дружину та 5-річну дитину. За однією з версій їх убив чадний газ.