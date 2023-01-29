Більше ніяких перебоїв з опаленням: як вибрати дров’яну піч для дому

При виборі печі варто звернути увагу на низку нюансів.

В Україні на тлі перебоїв із подачею тепла стали популярними дров’яні печі, завдяки яким можна не перейматися температурою в будинку у періоди відключень. Однак у багатьох виникає питання про те, як її правильно вибрати та на що треба звернути увагу.

Як мовиться в матеріалі "24 каналу", сучасні дров’яні печі нині є набагато більш просунутими пристроями, ніж навіть вони були 10 років тому, а їх вибір на ринку змушує людей з досвідом задуматися про те, що саме вони хочуть отримати.

Матеріал

Насамперед варто звернути увагу на те, з чого зроблено грубку, оскільки від цього залежатиме не лише ціна, а й потужність. На ринку зараз зустрічаються в основному моделі з чавуну, сталі та кераміки.

Усі вони мають свої переваги та недоліки.

Наприклад, печі з чавуну є більш простими у конструкції, а завдяки матеріалу вони швидше розігріваються і довше зберігають тепло. До мінусів можна віднести те, що їх деталі часто не зварюються, а скручуються, при цьому шви обробляють жаростійким герметиком. Саме він має властивість виходити з ладу після тривалої експлуатації.

Сталеві печі зазвичай робляться багатошаровими, що робить їх надійнішими. Завдяки зварному корпусу вони не бояться термічного удару.

Приблизно такі ж властивості мають і керамічні печі, які до того ж часто мають систему автоматичного регулювання диму.

Система поділу тепла

Класичні печі обігрівають житло завдяки випромінюванню, теплопередачі (розігрів повітря від контакту зі стінками) та конвекції (змішування теплого та холодного повітря). Цього зазвичай вистачає для опалення житла на 1-3 кімнати, проте для більших будівель доведеться шукати складніші системи.

До таких відносяться печі з водяним контуром. Вони обігрівають житло шляхом нагрівання води, яка потім надходить у систему водяного опалення.

Однак у них є і свої мінуси, які полягають у нижчій ефективності, високій вартості та необхідності стежити за кількістю дров у топці.

Зустрічаються на ринку й моделі з тепловентилятором, вони більш ефективні в плані тепловіддачі та швидше розповсюджують тепло по будівлі.

Потужність

Це найголовніший критерій вибору печі, оскільки вам доведеться перед встановленням розрахувати кількість кімнат, кліматичну зону та енергоефективність будинку.

Щоб не заплутатися в нюансах, найпростіше звернутися до фахівців, які врахують зовнішні фактори, наявність або відсутність димаря, а також номінальну потужність тих чи інших моделей, їх ККД, індекс енергоефективності, температуру димових газів, сертифікованість пристроїв тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дрова краще підійдуть для опалення житла, а з якими виникнуть проблеми.