Ковдра або спальний мішок: що краще вибрати у разі вимкнення опалення

Вибрати спальний мішок — не просто

З початком зими і російськими обстрілами енергосистеми України, що продовжуються, багато наших громадян серйозно задумалися про те, як зігріватися в квартирі, у разі відключення світла і опалення. Хтось шукає корисні лайфхаки, інші шукають альтернативні джерела тепла та освітлення. Одним із креативних способів зігрітися у холодній квартирі є купівля спального мішка. Спорядження, яке більшість наших громадян бачило тільки в походах, справді допомагає засипати в теплі, проте все ж таки вибрати краще для будинку в умовах відключення опалення спальний мішок або звичну ковдру.

У коментарі виданню ZN досвідчена туристка Тетяна Овчаренко заявляє, що ковдра завжди краща за спальник. Головна її перевага — це легкість і компактність. Хороше туристичне спорядження коштує дорого, але в умовах квартири, вважає Овчаренко, воно зовсім не потрібне.

"Саме ліжко виконує важливу роль прошарку між людиною та холодною поверхнею, а ковдри та перина замінюють спальний мішок", — підкреслює туристка.

При цьому вибір якісного спальника справа не проста. "Телеграф" спробував розібратися в цьому у нашій статті "Як вибрати спорядження на випадок відключення тепла". Там ви можете дізнатися, на що саме потрібно звернути увагу при виборі спальника.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири способи спати в теплі, якщо в будинку немає опалення.

Також ми повідомляли про те, як зробити обігрівач своїми руками із мінімуму матеріалів.