Жодних буржуйок та пальників: як зігрітися взимку в холодній квартирі

Варіантів обігріву для квартири насправді не так вже й багато

Цього року українцям прогнозують найскладнішу зиму в історії. Через постійні обстріли росіян, існують ризики залишитися не тільки без опалення, а й без світла.

Як розповів голова ГО "Асоціація енергоаудиторів України" Володимир Литвин, для мешканців багатоквартирних будинків у містах варіантів того, як зігрітися взимку, насправді не так уже й багато.

За його словами, існують думки про те, що можна спробувати опалювати квартиру газовою плитою, грубками-буржуйками або газовими пальниками, проте робити це не можна через високі ризики виникнення пожежі або отруєння чадним газом.

"Якщо вже виникає питання: грубка або камін у квартирі, то краще знайти хатинку з піччю в селі", — сказав він і додав, що більшість квартир в Україні не проектувалися під це.

Тому можна вдатися до допомоги електричних обігрівачів або кондиціонера. При цьому, зазначає він, використовувати кондиціонер для обігріву навіть ефективніше, ніж обігрівач, оскільки він потребує менше енергії. Втім, за низьких температур його ефективність падає, проте це не стосується спеціалізованих кондиціонерів для холодних умов.

Що стосується обігрівачів, то особливої різниці між їх типами немає, а масляні та конвекторні пристрої покажуть однакові результати.

При виборі пристрою варто звернути увагу на їх потужність і проводку в будинку. Якщо, наприклад, купити п’ять обігрівачів по два кіловати, то жодна проводка не витримає таких навантажень.

Є нюанси з утеплювачами. Так якщо не вгадати з товщиною і матеріалом для утеплення будь-якої стіни, то це може спричинити скупчення вологи та утворення грибка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зробити із підручних засобів саморобний обігрівач, який без проблем поміститься навіть у квартирі.

Крім того, ми розповідали, що слід утеплювати в будинку, щоб уникнути зайвих тепловтрат.