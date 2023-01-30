Украинцы стали чаще погибать от газовых горелок и генераторов: что делать, чтобы уберечь себя и близких

К трагедиям часто приводит нарушение правил эксплуатации источников отопления. В ГСЧС дали рекомендации, как правильно и безопасно пережить частые выключения электроснабжения

В Украине ситуация с электричеством остается очень сложной, ведь россияне продолжают атаковать не только города, но и энергетическую инфраструктуру страны, что приводит к большому дефициту электричества.

Поэтому украинцы вынуждены пользоваться альтернативными источниками тепла и электроэнергии, что нередко приводит к трагическим последствиям. Так, очередная трагедия из-за неправильного использования электрогенератора произошла на днях в селе Княжичи Броварского района Киевской области. Погибли три человека: 45-летний хозяин и двое его гостей. Они отравились угарным газом, поскольку, как выяснилось, генератор был установлен в примыкающем к доме гараже и там была плохая вентиляция. Но угрозу несут не только электрогенераторы, но и другие приборы.

"После первого массированного ракетного удара, нанесенного россиянами по энергосистеме Украины, то есть, после 10 октября, население начало активно использовать электрогенераторы, горелки, свечи и тому подобное, и это сразу же повлияло на показатели пострадавших и погибших от угарного газа ", — говорит пресс-офицер Государственной службы. из чрезвычайных ситуаций Украины Александр Хорунжий: " В ноябре зафиксировано около 380 таких случаев, в декабре — почти полтысячи. На первых этапах чаще всего чадили в высотках, где установлены индукционные электроплиты. Люди еще не знали, как включать альтернативные источники отопления, какие угрозы они несут" .А в помещениях вообще смертельно опасно устанавливать генераторы".

Также в ГСЧС не рекомендуют использовать в помещениях и очень популярные сейчас туристические газовые горелки.

"Они годятся разве что для того, чтобы в экстренном случае подогреть ребенку молоко. Особенно опасны горелки с горизонтальным расположением газового баллончика. Случается, на водку ставят большую сковородку, которая нагревается, нагревает баллончик, и тот взрывается. В этом случае пожар гарантирован. Бывает, даже стены выносит. А еще фиксировали случаи взрывов горелок, стоявших на электроплите, не выключенной после исчезновения света. После восстановления напряжения плита нагревалась, заодно нагревая взрывавшийся баллончик", — рассказал Хорунжий.

Итак, основные правила обращения с генераторами.

Они должны быть приобретены в лицензированных точках продаж и иметь сертификат. Их можно устанавливать только на открытой территории. Категорически запрещено делать это в жилых помещениях, подвалах, гаражах, летних кухнях и т.д. При установке идеально отступить от окон и дверей на 6 метров и 1 метр от капитальной стены без проемов. Генератор должен находиться под защитой от дождя и влажности, что позволит избежать пожара. Для установки нужно выбрать ровную плоскость. Подключение должно производить квалифицированный электрик. Горючее следует хранить в отдельном месте, не менее чем в 10 метрах от генератора. При установке и эксплуатации следует соблюдать инструкцию от производителя.

Кроме того, Александр Хорунжий дал и другие важные рекомендации по безопасности в условиях блекаута:

Не допускать перемещения баллонов из холодного помещения в теплое, так как это может привести к расширению газа и привести к взрыву. Проверить, не пропускает ли баллон газа, можно с помощью мыльного раствора, наносимого на редуктор. Если пузырьки не появятся, значит баллон годится к использованию. При появлении запаха одоранта газа баллон не откручивать. При использовании свечей важно устанавливать их на стойкую подставку, на расстоянии не менее 10-15 сантиметров друг от друга, как можно дальше от источников тепла. При этом нужно следить, чтобы они были за пределами досягаемости детей и домашних животных. Не разрешать детям зажигать и переносить свечи. Не разрешается разжигать печь легковоспламеняющимися веществами. У плиты и печи следует положить железный лист на случай, если жар выпадет наружу. Печь и грубая не должны иметь трещин. Перед отопительным сезоном следует почистить дымоход от сажи. Приобрести анализатор газа или датчик угарного газа, которые улавливают повышение уровня угарного газа и реагируют на это сигналом, похожим на сигнал будильника.

Как сообщалось, в Днепре муж вернулся с работы и нашел мертвыми жену и 5-летнего ребенка. По одной из версий их убил угарный газ.