На Донбассе погиб депутат
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Мужчина при жизни был активистом и всегда интересовался жизнью своего города
В тяжелых боях с российскими оккупантами в Донецкой области, защищая свою родину погиб депутат Немировского городского совета Александр Рыбалко 1977 года рождения.
Жизнь украинского воина оборвалась 29 января возле населенного пункта Водяное Донецкой области. Трагическое известие о гибели храброго военного сообщили в пресс-службе Немировского горсовета.
Отмечается, что Александр Викторович был активистом и депутатом шестого созыва. Он всегда интересовался проблемами и интересами жителей своего родного города.
"Немировский городской совет, городской голова Виктор Качур выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Помним, чтим каждого, кто положил свою жизнь за Украину, за ее свободу, счастливое и мирное будущее! Вечная память и слава Герою!", — говорится в сообщении.
Информацию о дате и месте проведения церемонии прощания пока не сообщили.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин. Дома у мужчины остался маленький ребенок. Знакомые украинского воина вспомнили, каким он был при жизни и посвятили ему теплые слова.