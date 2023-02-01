Оккупанты пополняют силы под Бахмутом и выбрали новую тактику на юге: свежие карты боев в Украине

Противник усиленно атаковал в Донецкой области

Российские оккупанты меняют истощившиеся войска ЧВК "Вагнер" под Бахмутом на регулярные силы рф, чтобы продолжать наступление. Исследователи ISW не прогнозируют неизбежного захвата Бахмута российскими войсками, но отмечают, что украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями.

Как сообщается в отчете, российское Минобороны может надеяться на взятие города и хотеть представить обычную армию победителями. Вагнеровцев могут отправить на юг Украины.

Враг продолжает наступать на нескольких направлениях на востоке Украины, как на линии Кременная — Сватово, так и в Донецкой области. На юге страны оккупанты могут отдавать предпочтение диверсионным и разведывательным налетам, а не попыткам захватить территорию.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Атаки врага отбиты в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Противник продолжает атаки, чтобы восстановить позиции по линии Сватово — Кременная. Украинские военные на этом направлении замедлилось. Кадры ударов показывают, что Силы обороны могут быть в 8 км от Кременной. Врагу достается в тылу — подтверждается удар по Кадиевке.

Карта боевых действий на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжается наступление врага в районе Бахмута. Бои идут ожесточенные, за сутки — по 42 столкновения и это только в окрестностях города. Оккупанты атакуют и окрестности. Кроме боев за территорию, на этом участке фронта продолжается борьба за сферы влияния между вагнеровцами и российским военным руководством.

В районе Авдеевки продолжается наступление на город. Также атаки не останавливаются вблизи Угледара. На этом направлении россияне несут потери, но враг накопил здесь силы и продолжает наступление. Эксперты отмечают, что выгода от наступления в районе Угледара для российского наступления в целом маловероятна.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг вероятнее всего отдает предпочтение диверсионным и разведывательным операциям на юге Украины — такие нападения активизировались в районе реки Днепр и по линии фронта в Запорожской области. О наземных ударах не сообщалось несколько дней. Украинские военные также проводят разведоперации на восточном берегу Херсонской области. Оккупанты продолжают обстрелы южных областей Украины, а также восстанавливают мост в Керченском проливе.

Карта военных действий на юге Украины и в Запорожской области

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