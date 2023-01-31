Оккупанты могли продвинуться на востоке и ждут наступления: свежие карты боев в Украине

Враг ведет обстрелы вдоль линии фронта

Российские оккупанты готовятся к наступлению — это подтверждают данные из разных источников. Эксперты Института изучения войны считают, что оно начнется в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, враг тем временем пытается вернуть позиции к западу от Кременной. Украинские войска ведут контрнаступательные операции к северо-западу от Сватово. На Луганщине Силы обороны также атакуют врага и в тылу. В Донецкой области враг не останавливается — пытается продвинуться возле Бахмута. В Запорожской области движения противника и атак не зафиксировано.

Наступательные действия фиксируются на Лиманском и Бахмутском направлениях, враг несет потери, сообщает Генштаб. Атакует также в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – ведет оборону. Атаки оккупантов отражены в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг ожидает украинского контрнаступления в районе Сватово — заявляют о переброске техники в район Купянска. В окрестностях Кременной враг в последние дни проводит наземные атаки с целью вернуть позиции — западнее города в районе Дибровы, Белогоровки Луганской области и Ямполовки Донецкой области.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжается наступление в районе Бахмута — под ударами населенные пункты к северо-востоку, северу, юго-западу. Захват Благодатного вагнеровцами подтвердили геолокационными снимками. На Авдеевском направлении продолжаются атаки. Часть Водяного враг мог оккупировать. Бои также идут в Марьинке. В западной части Донецкой области продолжаются нападения россиян. Их цель, вероятно, окружить Угледар.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Наземных ударов в Запорожской области не зафиксировано, как и сил для полномасштабного наступления. Неудачные атаки по 10 человек для улучшения позиций продолжаются. Тем временем Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов в тылу и мешать их логистике. Враг обстреливает южные области Украины, в том числе и зажигательными снарядами.

Карта военных действий в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал об поставках в Украину важной техники. Пока боевые машины "Бредли" уже выехали, в Германии обещают поставить один из видов помощи к концу 2023 года.