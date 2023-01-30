БМП Bradley уже выехали в Украину: в США показали фотоотчет

Первая партия отправилась в Украину еще 25 января

Транспортное командование США отправило рамках масштабного пакета помощи в Украину первую партию боевых машин М2 Bradley. Судно с грузом из 60 БМП покинуло берега Северного Чарльстона штата Южная Каролина 25 января.

Об этом сообщили на сайте Службы распространения визуальной информации министерства обороны США. Напомним, что Bradley были выделены в рамках военной помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов.

Bradley — боевые бронированные машины, которые перевозят пехоту в зонах боевых действий и обеспечивают огневую поддержку. Помогал контролировать погрузку оборудования подполковник армии Ребекка Д'Анджело, командир 841-го транспортного батальона, которая подчеркнула, что Bradley крайне важны для Украины и обеспечат дополнительные оборонительные и наступательные возможности для ВСУ.

"Bradley — очень мощная машина, которую мы предоставляем украинцам. Мы надеемся, что это повысит их возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные позиции, имея оборудование, которое соответствует или превосходит то, что есть у россиян", — сказала она.

Погрузка БМП М2 Bradley в США

Погрузка БМП М2 Bradley в США

Погрузка БМП М2 Bradley в США

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, БМП Bradley хотят сделать "неуязвимой" для снарядов и ракет. Боевую машину хотят оснастить комплексом активной защиты, который должен резко повысить ее выживаемость на поле боя.