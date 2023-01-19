За неделю до смерти получил орден: под Сватово погиб офицер-дзюдоист

Спортсмен добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины после начала большой войны

В боях под Сватово (Луганская область) погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак. Ранее украинский дзюдоист Андрей "Козак" Косяк отдал жизнь, защищая город-крепость Бахмут.

О смерти защитника сообщает сайт "Ангелы спорта". На спортивном счету Максима много побед на всеукраинском и международном уровнях.

С раннего детства киевлянин Чумак занимался спортом. Тренеры не раз предлагали ему поступать в университет физического воспитания и спорта, но Максим пошел учиться в Государственный налоговый университет. Там он окончил кафедру военной подготовки, получив звание младшего лейтенанта запаса.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину спортсмен присоединился к Нацгвардии, а во время боевых действий успел получить звание лейтенанта. За неделю до смерти, 27 декабря 2022 года, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины указом президента Украины Максим был награжден орденом "ЗА МУЖЕСТВО" ІІІ степени. К слову, Чумака хотели также наградить орденом "За МУЖЕСТВО" ІІ степени, но не успели, герой будет награжден посмертно…

При жизни Максим с собратьями стали легендами фронтового леса под Кременной. Там в тяжелейших условиях вдоль линии фронта Максим выполнял боевые задания, спасал своих, вдохновлял солдат. Смерть нашла воина под Сватово: в авто, в котором находился Максим, попал снаряд. Ему навеки 38…

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Смерть нашла защитника Украины на Рождество, 7 января. Кроме того, на этом направлении российские оккупанты убили активиста Революции Достоинства Олега Юрченко.