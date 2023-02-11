Стаховский развелся с женой-россиянкой из-за войны в Украине

Спортсмен служит в рядах Национальной гвардии Украины

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который воюет против российских оккупантов, расстался с супругой Анфисой Булгаковой, имеющей российское гражданство.

Об этом рассказал сам спортсмен в интервью Ukrainian Witness. Он отметил, что полномасштабное вторжение рф в Украину ускорило расставание с супругой. У бывшей пары есть трое детей: дочь Таисия, сыновья Никифор и Алекс.

"Моя бывшая жена родом из Сибири, Кемерово. Война ускорила развод. Показала белое и черное. Здесь или ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и иногда очень страшно.

Жаль детей. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей", – заявил Стаховский.

Ранее Стаховский раскритиковал Венгрию, которая ведет политику против интересов Украины, и ее президента Виктора Орбана за действия направленные в поддержку страны агрессора. Кроме того, бывшая первая ракетка Украины "прошелся" по боксеру Василию Ломаченко.