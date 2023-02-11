Стаховський розлучився із дружиною-росіянкою через війну в Україні

Спортсмен служить у лавах Національної гвардії України

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який воює проти російських окупантів, розлучився з дружиною Анфісою Булгаковою, яка має російське громадянство.

Про це розповів сам спортсмен в інтерв’ю Ukrainian Witness. Він зазначив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну прискорило розлучення з дружиною. У колишньої пари є троє дітей: дочка Таїсія, сини Никифор та Алекс.

"Моя колишня дружина родом із Сибіру, Кемерово. Війна прискорила розлучення. Показала біле і чорне. Тут або ти живий, або ти мертвий. Або ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитися. Все дуже просто й іноді дуже страшно.

Жаль дітей. Я все життя був упевнений, що ніколи такого вчинку не вчиню. Тут мені з якогось боку соромно, бо це буде найбільший удар для моїх дітей”, – заявив Стаховський.

Раніше Стаховський розкритикував Угорщину, яка веде політику проти інтересів України, та її президента Віктора Орбана за дії, спрямовані на підтримку країни агресора. Крім того, колишня перша ракетка України "пройшовся" по боксеру Василю Ломаченку.