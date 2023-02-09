Банальна причина: Світоліна пояснила, чому українські тенісисти грають із росіянами

Наші атлети не бойкотують ворога через гроші

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна зізналася, чому наші спортсмени грають із росіянами. Саме тенісний поєдинок на Australian Open МОК назвав прикладом того, що українські та російські спортсмени можуть виступати разом на змаганнях. Отже росію можна пускати на Олімпіаду-2024.

Світоліна пояснила, чому українські тенісисти не бойкотують ворогів. Причина банальна — гроші, пише "Трибуна".

"На жаль, не всі українські тенісисти готові до цього кроку. Тому що вони втрачають гроші. З іншого боку, можна зрозуміти українських тенісистів, бо мають сім’ї, вони повинні заробляти", — заявила Світоліна.

Прикладом українським тенісистам може стати литовська баскетболістка Гінтаре Петроніте. Спортсменка заявила дуже чітко: "Я краще відрубаю собі голову, ніж гратиму проти росії".

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.