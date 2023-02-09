Російський гімнаст пішов воювати проти України: покажіть це МОК
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Максим Ходикін за контрактом пішов на війну
Поки МОК доводить, що російські спортсмени ні в чому не винні та мають брати участь в Олімпійських іграх, самі атлети добровільно йдуть воювати проти України. Раніше мер Парижа категорично висловилася проти приїзду росії на Ігри-2024.
Лікар збірної росії зі спортивної гімнастики Сергій Гулевський написав у Instagram, що гімнаст Максим Ходикін пішов на війну.
"Максим Ходикін – це перший спортсмен збірної зі спортивної гімнастики, який відкрито та по дружбі мені довірився як фахівцю, лікарю та людині.
І досвід для нас двох і історія взаємин по сьогодні цінна.
За контрактом пішов у зону "СВО". Хто вміє – моліться за безпеку, хто хоче – бажайте добра і всього доброго, хто що може – те й створіть”, – написав Гулевський.
Україна погрожувала не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК допустити росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі.