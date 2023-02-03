Ми - не комуністи: Чехія відмовилася підтримати Україну

Чехи не бойкотуватимуть Олімпіаду-2024

Національний олімпійський комітет України провів засідання, де абсолютною більшістю підтримав ініціативу голови НОК Вадима Гутцайта бойкотувати Ігри-2024 у Парижі. Це станеться, якщо МОК допустить на Олімпіаду російських і білоруських спортсменів.

На жаль, нас не підтримає Чехія, повідомляє Expats.cz. Чеський НОК пояснює своє рішення небажанням карати спортсменів через російську агресію. Мовляв, вони вже мали один подібний досвід, коли Чехословаччина спільно з СРСР бойкотувала Олімпіаду-1984 у Лос-Анджелесі.

"Для нас і мови про бойкот бути не може. Ми не хочемо карати чеських спортсменів через російську агресію. Ми вибачилися перед спортсменами за бойкот Олімпіади-1984 і точно не хочемо повторювати цей прикрий досвід з часів комуністів", — йдеться у коментарі НОК.

Раніше Володимир Зеленський запросив главу МОК Томаса Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі звірства російської армії. А глава російського олімпійського комітету Поздняков попросив Україну не бойкотувати Олімпіаду.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусам брати участь в Азіатських іграх 2023 року.