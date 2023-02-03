Мы — не коммунисты: Чехия отказалась поддержать Украину

Чехи не будуть бойкотировать Олимпиаду-2024

Национальный олимпийский комитет Украины провел заседание, где абсолютным большинством поддержал инициативу главы НОК Вадима Гутцайта бойкотировать Игры-2024 в Париже. Это произойдет если МОК допустит на Олимпиаду российских и белорусских спортсменов.

К сожалению, нас не поддержит Чехия, об этом сообщает Expats.cz. Чешский НОК объясняет свое решение нежеланием наказывать спортсменов из-за российской агрессии. Мол, у них уже был один подобный опыт, когда Чехословакия совместно с СССР бойкотировала Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

"Для нас и речи о бойкоте быть не может. Мы не хотим наказывать чешских спортсменов из-за российской агрессии. Мы извинились перед спортсменами за бойкот Олимпиады-1984 и точно не хотим повторять этот досадный опыт со времен коммунистов", — говорится в комментарии НОК.

Ранее Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами зверства российской армии. А глава российского олимпийского комитета Поздняков попросил Украину не бойкотировать Олимпиаду.

Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и белорусам участвовать в Азиатских играх 2023 года.