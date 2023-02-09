Российский гимнаст пошел воевать против Украины: покажите это МОК
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Максим Ходыкин по контракту ушел на войну
Пока МОК доказывает, что российские спортсмены ни в чем не виноваты и должны участвовать в Олимпийских играх, сами атлеты добровольно идут воевать против Украины. Ранее мэр Парижа категорически высказалась против приезда россии на Игры-2024.
Врач сборной россии по спортивной гимнастике Сергей Гулевский написал в Instagram, что гимнаст Максим Ходыкин пошел на войну.
"Максим Ходыкин – это первый спортсмен сборной по спортивной гимнастике, который открыто и по дружбе мне доверился как специалисту, врачу и человеку.
И опыт для нас двоих и история взаимоотношений по сей день ценна.
По контракту ушел в зону "СВО". Кто умеет – молитесь за безопасность, кто хочет – желайте добра и всего доброго, кто что может – то и сотворите", — написал Гулевский.
Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК допустить россиян и белоруссов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.