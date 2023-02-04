"Москву забросаем бомбами": как и почему страны бойкотировали Олимпийские игры

История олимпийских протестов

Международный олимпийский комитет закрыл глаза на зверства российской армии в Украине, закрыл глаза и на то, как большинство российских спортсменов поддерживают политику путина. МОК планирует разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024.

Украина также озвучила свою позицию. Наша страна готова бойкотировать Игры в Париже, если там будут агрессоры.

Надо сказать, что форма бойкота очень распространена на Олимпийских играх. Ее часто использовали страны, чтобы донести свою позицию. Расскажем о разных случаях акций протеста со стороны государств.

Антверпен-1920. Мировое сообщество выступило категорически против участия в Олимпиаде стран, которые развязали Первую мировую войну. Поэтому на Игры не были приглашены спортсмены из Германии и ее союзников — Венгрии, Австрии, Болгарии, Османской империи.

Париж-1924. Ехать на Игры отказался СССР. Официально бойкот был обоснован так: "В знак протеста против отлучения от игр спортсменов Германии".

Берлин-1936. Многие страны требовали от МОК перенести соревнования из фашистской Германии. Но руководство Международного олимпийского комитета было в восторге от Адольфа Гитлера. В итоге, лишь Испания и Литва бойкотировали Олимпиаду по политическим причинам.

Фашистские флаги на улицах олимпийского Берлина

Лондон-1948. На первых Олимпийских играх после Второй мировой войны также не хотели видеть ее зачинщиков. Поэтому на Олимпиаду не пригласили Германию, Японию и Болгарию.

Хельсинки-1952. Китайская Республика (Тайвань) отказалась от участия в Олимпиаде в знак протеста против решения МОК допустить на Игры команду коммунистической Китайской Народной Республики.

Мельбурн-1956. Из-за Суэцкого кризиса Египет, а также поддержавшие его Ирак, Ливан и Камбоджа, официально заявили о бойкоте Олимпиады.

Венгерское восстание 1956 года было жестко подавлено советскими войсками. В знак протеста против действий СССР бойкотировать Игры решили Нидерланды, Испания и Швейцария.

Кроме того, в Мельбурн не поехала Китайская Народная Республика, протестуя против приглашения на соревнования команды Тайваня (Китайской Республики).

Токио-1964. Японская Олимпиада не досчиталась национальных сборных трех стран — Индонезии, КНДР и Южной Африки.

Индонезия была исключена поскольку не дала визы спортсменам Израиля и Тайваня на Азиатские игры. Команда КНДР бойкотировала Олимпиаду в знак поддержки Индонезии.

А ЮАР не пустили на Игры из-за политики апартеида.

Мехико-1968. КНДР снова пропустила Олимпиаду. МОК требовал выступления под названием "Северная Корея", а страна хотела быть представлена, как "Корейская Народно-Демократическая Республика".

Мюнхен-1972. МОК запретил Родезии участвовать в Олимпиаде-1972 за четыре дня до церемонии открытия. Это было вызвано угрозой бойкота Игр со стороны Эфиопии и Кении, у которых был конфликт с правительством Родезии.

Наша справка! Родезия — непризнанное государство, существовавшее с 1965 по 1979 год и располагавшееся в Южной Африке на территории колонии Южная Родезия и современного государства Зимбабве.

Монреаль-1976. По инициативе Республики Конго и Танзании был объявлен бойкот Олимпиаде со стороны 26 африканских стран. Так они выразили протест против матча сборной Новой Зеландии по регби в Южной Африке и требовали исключить новозеландцев с Олимпиады.

С точки зрения бойкотирующих, Новая Зеландия матчами с ЮАР нарушила изоляцию режима апартеида. МОК оправдывался тем, что регби не входит в олимпийскую программу.

К африканскому бойкоту присоединились Ирак и Гайана.

Из-за непризнания Канадой властей Тайваня было решено запретить команде называться "сборная Китая". Тайвань решил бойкотировать Олимпиаду.

Москва-1980. Олимпиаду проигнорировали многие цивилизованные страны в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.

4 января 1980 года президент США Джимми Картер высказался за приостановление связей с СССР и предложил МОК перенести Олимпиаду в другую страну. МОК отверг эту идею.

А затем Картер выставил СССР официальный ультиматум: если советская армия до 20 февраля не покинет Афганистан, США бойкотируют предстоящие в Москве летние Игры.

Ультиматум был проигнорирован и 20 февраля Белый дом выступил с заявлением о том, что США не отправят свою команду в Москву.

В общей сложности Олимпиаду-1980 в той или иной форме бойкотировали спортсмены из 65 государств. Однако правительства Великобритании, Франции, Италии и Испании разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно принимать решения об участии в Олимпиаде. В итоге большинство спортсменов из упомянутых стран на Игры все-таки приехало в индивидуальном порядке.

На церемонии открытия и закрытия Олимпиады 15 сборных (Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария) шли не под национальными флагами, а под олимпийским флагом. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн.

Страны, которые не приехали на ОИ-1980

Кстати, американский бойкот поддержал советский фольклор, переделав слова популярной в те годы песни группы "Чингисхан": "Москоу, Москоу забросаем бомбами, будет вам Олимпиада, ха-ха-ха-ха-ха!".

Лос-Анджелес-1984. Через четыре года СССР решил отомстить американцам. Игры бойкотировались всеми социалистическими странами (кроме Румынии, Югославии и КНР). Румыния формально тоже присоединилась к бойкоту, но разрешила своим спортсменам поехать в США частным порядком. Официальной причиной бойкота стал, якобы, отказ организаторов Олимпиады-84 предоставить гарантии безопасности спортсменам из СССР и других стран Варшавского договора.

Албания, Иран и Ливия также бойкотировали Олимпийские игры, ссылаясь на политические причины. Но это не было связано с решением СССР.

Страны, которые не приехали на ОИ-1984

Сеул-1988. Игры в Южной Кореи прошли без Северной Кореи. Пхеньян решил не посылать команду, поскольку оргкомитет по подготовке Олимпиады в Сеуле отклонил предложение Ким Ир Сена о переносе части спортивных состязаний в города КНДР с целью продемонстрировать единство Корейского полуострова.

Северокорейскую позицию поддержали Албания, Куба, Никарагуа, Эфиопия и также объявили о своем неучастии в Олимпиаде.

Это был последний политический бойкот в истории летних Олимпийских игр. Как видим, МОК уже не раз закрывал вход для агрессоров, а когда чиновники боялись занять принципиальную позицию, то страны не боялись игнорить Олимпиады.