Мэр Парижа не пустит россию на Олимпиаду, пока на Украину падают бомбы

Анн Идальго предложила россиянам получать статус беженцев

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице. Ранее литовская баскетболистка пригрозила отрезать себе голову, лишь бы не встречаться с россиянами.

"Немыслимо, чтобы российские спортсмены маршировали на церемонии открытия, как ни в чем не бывало. Чтобы российская делегация приехала в Париж пока на Украину падают бомбы", – цитирует Анн Идальго Reuters.

"Я против того, чтобы россияне выступали даже под нейтральным флагом пока идет война. Если они хотят приехать на Олимпиаду, то пускай выступают за сборную беженцев. Если российские спортсмены приедут, как беженцы, это будет означать, что они не поддерживают режим путина", – заявила Идальго.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК допустить россиян и белоруссов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.