Мер Парижа не пустить росію на Олімпіаду, поки на Україну падають бомби

Анн Ідальго запропонувала росіянам набувати статусу біженців

Мер Парижа Анн Ідальго висловилася проти участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024, яка проходитиме у французькій столиці. Раніше литовська баскетболістка пригрозила відрізати собі голову, аби не зустрічатися з росіянами.

"Неможливо, щоб російські спортсмени марширували на церемонії відкриття, як ні в чому не бувало. Щоб російська делегація приїхала до Парижа поки на Україну падають бомби", — цитує Анн Ідальго Reuters.

"Я проти того, щоб росіяни виступали навіть під нейтральним прапором поки йде війна. Якщо вони хочуть приїхати на Олімпіаду, то нехай виступають за збірну біженців. Якщо російські спортсмени приїдуть, як біженці, це означатиме, що вони не підтримують режим путіна", — заявила Ідальго.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській сім’ї. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК допустити росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі.