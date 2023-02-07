Відрубаю собі голову, щоб не грати з росією: литовська спортсменка сказала, що зробить на Олімпіаді

Збірна Литви бойкотуватиме ігри з терористами

Баскетболістка Гінтаре Петроніте заявила, що у разі допуску росії на Олімпійські ігри збірна Литви відмовиться виходити на майданчик, якщо турнірний розклад зведе ці команди разом. Раніше Олександр Усик пояснив голові МОК Томасу Баху, хто такі російські спортсмени.

"Ні за яких обставин ми не гратимемо з росією. Я категорично проти. Я краще відрубаю собі голову. Аналогічної думки дотримуються й інші члени збірної", — цитує Петроніте сайт LRT.lt.

Підтримав спортсменку і головний тренер збірної Литви Рімантас Грігас.

"Я вважаю, що такі країни, як росія, не повинні брати участь в Олімпійських іграх. Сподіватимемося, що цього не станеться", — заявив Грігас.

Наразі збірна Литви бере участь у кваліфікаційних іграх до чемпіонату Європи, який пройде у червні у Словенії та Ізраїлі.

Литва посідає у групі B друге місце з трьома перемогами та однією поразкою. Литовці проведуть наступні зустрічі у четвер, 9 лютого, зі збірною Франції, а в неділю, 12 лютого, зі збірною України.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.