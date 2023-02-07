Трохи дивно грати проти росіян: чемпіон світу вимагає викинути зі спорту агресорів

Карлсен закликав дискваліфікувати російських шахістів

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен проти того, щоб російські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях. Наразі шахісти росії грають під нейтральним прапором.

У коментарі норвезькому каналу TV2 Карлсен закликав переглянути санкції щодо росії. Сам же гросмейстер відмовився грати з росіянином Яном Непомнящим матч за звання чемпіона світу.

"Я щодня бачу, що війна продовжується, мені трохи дивно грати проти росіян.

Спочатку я, мабуть, був більшим прихильником того, що потрібно добре подумати, перш ніж усунути спортсменів, особливо враховуючи те, що ви не знаєте, які довгострокові наслідки це матиме.

Але тепер, коли це триває все довше, я відчуваю, що, можливо, росіянам не варто грати", – сказав Карлсен.

Раніше Олександр Усик пояснив голові МОК Томасу Баху, хто такі російські спортсмени. Україна погрожувала не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.