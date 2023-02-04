Кращі біатлоністи світу виступили проти росії: радянський чемпіон звинувачує НАТО

Спортсмени не хочуть змагатися із представниками країн-агресорів

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов, який раніше образив норвезьку націю, розкритикував норвезьких біатлоністів Тар’єя (№8 у Кубку світу)та Йоганнеса Бо (лідер Кубка світу), які не підтримали повернення росіян до міжнародних змагань.

Відповідна заява Тихонова доступна на sport24.ru. Олександр вкотре образив норвежців, назвавши їх уряд безголовим. Крім того, радянський чемпіон накинувся на генсека НАТО Єнса Столтенберга через те, що той є норвежцем. Колишній біатлоніст вважає, що влада Норвегії нібито наказує спортсменам висловлюватися проти допуску росіян до міжнародних турнірів.

"Братам Бо наказує безголовий уряд виступати з ініціативою проти повернення росії на міжнародні змагання.

Треба займатися спортом і проявляти свій характер, як справжні спортсмени, а не розголошувати висловлювання норвезьких політиків. Столтенберг – відморожений норвежець. Коли нашою перемогою закінчиться СВО (так звана "спецоперація" в Україні), я подивлюся, що скажуть ці брати Бо", – сказав Тихонов.

Раніше Тихонов образив українців через потенційний бойкот Олімпійських ігор у разі допуску росіян. До речі, днями Національний олімпійський комітет України підтвердив, що бойкотуватиме Ігри в Парижі, якщо там братимуть участь росіяни та білоруси.