Лучшие биатлонисты мира выступили против россии: советский чемпион винит НАТО

Спортсмены не хотят соревноваться с представителями стран-агрессоров

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, оскорбивший ранее норвежскую нацию, раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея (№ 8 в Кубке мира) и Йоханнеса Бе (лидер Кубка мира), которые не поддержали возвращение россиян к международным соревнованиям.

Соответствующее заявление Тихонова приводит sport24.ru. Александр в очередной раз оскорбил норвежцев, назвав их правительство безголовым. Кроме того, советский чемпион накинулся на генсека НАТО Йенса Столтенберга из-за того, что тот является норвежцем. Бывший биатлонист считает, что власти Норвегии якобы приказывают спортсменам высказываться против допуска россиян к международным турнирам.

"Братьям Бе приказывает безголовое правительство выступать с инициативой против возвращения россии на международные соревнования.

Надо заниматься спортом и проявлять свой характер, как истинные спортсмены, а не разглагольствоваться выражениями норвежских политиков. Столтенберг – отмороженный норвежец. Когда нашей победой закончится СВО (так называемая "спецоперация" в Украине), я посмотрю, что скажут эти братья Бе", – сказал Тихонов.

Ранее Тихонов оскорбил украинцев из-за потенциального бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян. К слову, на днях Национальный олимпийский комитет Украины подтвердил, что будет бойкотировать Игры в Париже, если там будут участвовать россияне и белорусы.