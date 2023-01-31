Советский чемпион оскорбил украинцев из-за потенциального бойкота Олимпийских игр

В россии боятся, что бойкот объявят все цивилизованные страны

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который недавно оскорбил скандинавов, накинулся на украинцев.

Соответствующее заявление 76-летнего Тихонова доступно на сайте Р-Спорт. Россиянин цинично назвал действия украинцев фашистскими, не замечая зверств российских оккупантов в Украине.

"Я сомневаюсь, что даже после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Другой вопрос, что такое Украина? Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов. Мы их всех прекрасно знаем.

Не стоит обращать внимания на того, на кого не стоит обращать! Надо жить по принципу Тихонова: когда стучат в дверь, я сначала стреляю, потом открываю. Нам не страшен никто из них! Я бы с ними никогда не договаривался!" – сказал Тихонов.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил, что будет бойкотировать Игры в Париже (2024 год), если туда допустят российских атлетов. О потенциальном допуске россиян к международным турнирам недавно заявил Международный олимпийский комитет (МОК). В Украине осудили действия Комитета, однако организация обвинила Киев в "клевете".